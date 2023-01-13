В Рыбинске на Кубке России золото взял Александр Поварницын Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 13 января прошла гонка преследования в рамках пятого этапа PARI Кубка России. Лучшим на этих соревнованиях стал тюменский спортсмен Александр Поварницын.

- Гонку преследования он провел с результатом 33 минуты 26 секунд, дважды ошибившись на первом огневом рубеже. Остальные – на ноль. В итоге создал серьезный задел по времени перед последней стрельбой, - рассказали в администрации Рыбинска.

Вторым к финишу пришел Никита Поршнев с результатом – 49 секунд. Третьим призером стал Евгений Емерхонов, у него зафиксировано отставание больше минуты.

Всего в соревнованиях участвовали 42 спортсмена. Это представители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Калужской, Ленинградской, Московской, Новосибирской областей, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Рязанской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской областей, Удмуртской Республики, Ульяновской области, ХМАО-Югры, ЯНАО.