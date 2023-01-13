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НовостиПроисшествия13 января 2023 10:25

В Ярославле студенты спасали общежитие от потопа, из-за отказа сантехников приехать на вызов

По словам студентов, многие ребята обожглись кипятком
Полина Вачнадзе
Студенты сами справлялись с потопом. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Студенты сами справлялись с потопом. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Утром 13 января в общежитии Ярославского медицинского колледжа, которое находится на улице Институтской, 18, прорвало трубу. ЧП произошло примерно 4:50 утра. Студентам пришлось самим браться за тряпки и ведра, так как сантехники на столь ранний вызов ехать отказались. О таком к себе отношении ребята рассказали в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

- Спасали общежитие как могли. Сантехники и другие службы сказали, что работают с 7 утра, - говорится в посте. В комментариях к нему добавили, что многие из участников «спасательной операции» получили ожоги.

В итоге всех студентов отправили на занятия. Что будет с отоплением после потопа, пока не ясно.