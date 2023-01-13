«ТНС энерго Ярославль» определило победителей декабрьского предложения для клиентов «Киловатты в подарок»

В декабре ушедшего года для клиентов «ТНС энерго Ярославль» проходила акция «Киловатты в подарок».

Стать участником предложения мог любой клиент, выполнивший все условия акции. Нужно было оплатить электроэнергию в декабре с учетом рекомендуемого платежа через Сбербанк и не иметь задолженности перед «ТНС энерго Ярославль».

По итогам декабрьского розыгрыша на 50 лицевых счетов, отобранных с помощью генератора случайных чисел, будет зачислена сумма в размере стоимости 300 кВт*ч, определенной с применением тарифа, действующего в отношении данного лицевого счета. Дополнительная сумма в размере стоимости 50 кВт*ч будет зачислена на лицевой счет победителей, подключенных к сервису электронной квитанции.

Список из 50 победителей акции опубликован на официальном сайте компании ПАО «ТНС энерго Ярославль».