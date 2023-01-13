Рыбинцы за проезд в троллейбусе будут платить макулатурой и бутылками

В Рыбинске 21 января будет курсировать троллейбус, заплатить за проезд в котором можно вторсырьем. Фото: Андрей КАРА

В Рыбинске 21 января на протяжении всего дня будет курсировать троллейбус, заплатить за проезд в котором можно вторсырьем: макулатурой, железом, алюминием, ПЭТ-бутылками и прочими отходами. Такую экоакцию придумали волонтеры сообщества «РыюбинскЭкоЛайфхак», а в «Рыбинскэлектротрансе» ее поддержали. И троллейбус в качестве машины для перевозки вторсырья выбран не случайно, ведь этот вид транспорта не наносит вреда окружающей среде.

- Акции «Зеленый троллейбус» пройдет в субботу, поскольку именно в выходной день запуск такого «экологичного» маршрута не нанесет никакого урона для обеспечения основного пассажиропотока. Как правило, люди в выходной ездят значительно меньше, поэтому мы смогли выделить борт для благих начинаний, - сказали на предприятии.

Водитель «зеленого» троллейбуса Антон Бутов сам вызвался поработать на маршруте в свой выходной день. Кондуктора в этот день не будет, проезд для пассажиров бесплатный, в качестве оплаты принимается вторсырье.

Маршрут и расписание экотроллейбуса КП-Ярославль опубликует в ближайшее время.