Между Ярославлем и Рыбинском по субботам будет ходить ретропоезд на паровозной тяге

Ретросостав из Ярославля в Рыбинск и обратно будет ходить по субботам. Фото: Правительство Ярославской области

По субботам между Ярославлем и Рыбинском будет ходить ретросостав на паровозной тяге. Во главе поезда, который состоит от четырех до шести вагонов на 60 мест, - паровоз Л, прозванный «Лебедянкой».

В свой первый рейс в этом году поезд отправится завтра, 14 января.

Со станции Ярославль Главный состав будет уходить в 08:31, прибывать в Рыбинск на вокзал «Пассажирский» - в 11:00. Из Рыбинска поезд отправится в 16:21, в Ярославль приедет в 10:02. Такое расписание действует до мая этого года. С 6 мая по 30 сентября состав будет курсировать до Московского вокзала, прибывать на него в 19:18.