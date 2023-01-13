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НовостиОбщество13 января 2023 8:33

Между Ярославлем и Рыбинском по субботам будет ходить ретропоезд на паровозной тяге

В первый рейс в этом году состав отправится 14 января
Полина Вачнадзе
Ретросостав из Ярославля в Рыбинск и обратно будет ходить по субботам.

Ретросостав из Ярославля в Рыбинск и обратно будет ходить по субботам.

Фото: Правительство Ярославской области

По субботам между Ярославлем и Рыбинском будет ходить ретросостав на паровозной тяге. Во главе поезда, который состоит от четырех до шести вагонов на 60 мест, - паровоз Л, прозванный «Лебедянкой».

В свой первый рейс в этом году поезд отправится завтра, 14 января.

Со станции Ярославль Главный состав будет уходить в 08:31, прибывать в Рыбинск на вокзал «Пассажирский» - в 11:00. Из Рыбинска поезд отправится в 16:21, в Ярославль приедет в 10:02. Такое расписание действует до мая этого года. С 6 мая по 30 сентября состав будет курсировать до Московского вокзала, прибывать на него в 19:18.