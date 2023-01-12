Убирать улицы Ярославля вышла новая дорожная техника

Убирать улицы Дзержинского и Красноперекопского районов Ярославля вышли тракторы с новыми навесными роторными установками. Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 12 января, убирать улицы Дзержинского и Красноперекопского районов Ярославля вышли тракторы с новыми навесными роторными установками. Их МБУ «Горзеленхозстрой» приобрел в декабре, но в работу выпустил только сейчас и то не все. Четыре машины уже убирают снег, две находятся на дооборудовании. Скоро и они выйдут на линию, сообщили в мэрии города.

- Новое оборудование помогает в уборке снега с улично-дорожной сети и тротуаров. При этом уменьшает затраты предприятия на вывоз снега с городских улиц и увеличивает скорость, - рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Виталий Запевалов.

Также в этом году предприятие планирует закупить четыре пылесоса, оснащенных всесезонным оборудованием. Летом они будут использоваться для уборки грязи и пыли, зимой - как коммунальная дорожная машина с роторной и пескоразбрасывающей установкой.