Во время СВО погиб военнослужащий из Ярославской области Сергей Поздняков

Простятся с военнослужащим 13 января. ФОТО: страница Сергея Позднякова ВКонтакте

При проведении специальной военной операции погиб уроженец Тутаева Ярославской области 35-летний Сергей Поздняков. Он был отправлен на СВО в рамках частичной мобилизации и погиб в декабре. Сегодня, 12 декабря, его тело доставили на родину.

Прощание с рядовым мотострелкового отделения Сергеем Поздняковым пройдет в пятницу, 13 января, в Воскресенском соборе Тутаева. Начало отпевания – в 11:00.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, семья погибшего получит материальную помощь.