В Ярославской области 12 января коронавирусом заболели 34 человека

С начала пандемии в Ярославской области коронавирусом заболели 186 166 человек. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 12 января, поставлено 34 новых диагноза «коронавирус». Вылечились от COVID-19 42 пациента, сейчас на лечении находятся 507 человек. Смертей от вируса за минувшие сутки в регионе не зарегистрировано.

С начала пандемии в Ярославской области коронавирусом заболели 186 166 человек, скончались 2 886.

Год назад, 12 января 2022 года, в регионе было выявлено 186 новых случаев COVID-19, скончались в этот день 7 ярославцев.