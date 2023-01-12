Благоустройство набережной Рыбинска начнется весной

Весной в Рыбинске начнется благоустройство набережной реки Черемуха. Фото: Администрация Рыбинска

Весной в Рыбинске начнется благоустройство набережной реки Черемуха. Из федерального бюджета на эти работы город получит более 100 миллионов рублей.

- Сейчас готовим проектно-сметную документацию, на конкурсе определим подрядчика. На федеральные и региональные деньги создадим в Рыбинске красивое, удобное для отдыха горожан место в исторической части города. Средства рыбинского бюджета будем направлять на благоустройство жилых районов, - сказал глава города Дмитрий Рудаков.

В декабре Рыбинск выиграли конкурс Минстроя на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В порядок, помимо набережной Черемухи, будут приведены Бульварная улица и сквер у Спасо-Преображенского собора.