В Ярославле на Крещение введут транспортные ограничения

У Тверицкой набережной ограничения действуют с вечера 18 января до утра 19-го. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в канун Крещения введут ограничения для автолюбителей.

На улице Куропаткова ограничат остановку и стоянку машин. Фото: Мэрия Ярославля

С 18:00 18 января до 9 утра 19 января остановка и стоянка машин на улице Куропаткова у реки Норы и на Тверицкой набережной.

В Петропавловском парке и у Толгского монастыря проезд, остановка и стоянка автомобилей будет запрещена с 18:00 18 января до 19:00 19 января.

У Петропавловского парка проезд, остановку и стоянку автомобилей запретят с 18:00 18 января до 19:00 19 января. Фото: Мэрия Ярославля

У парка Подзеленье запрет на проезд вводится с 7 утра до 22:00 19 января, сообщили в мэрии Ярославля.