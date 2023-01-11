Супруги из Рыбинска хотели купить щенков шпица, но лишились почти 40 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Супруги из Рыбинска сообщили полиции, что стали жертвами мошенников.

Мужчина пояснил, что его жена заинтересовалась объявлением о продаже щенков шпицев. Она списалась с продавцом, который якобы отправил ссылку на оплату щенков. Женщина перешла по этой ссылке и ввела необходимые реквизиты карты. После этого ей перезвонили из «техподдержки» и сообщили, что оплата не поступила, и прислали новую ссылку для возврата денег.

- Перейдя по указанной ссылке, супруга заявителя вновь ввела банковские реквизиты карты мужа и код из поступившего смс-уведомления. В результате со счета заявителя двумя транзакциями были списаны денежные средства на общую сумму 38 285 рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Ведется следствие.