В Ярославле злоумышленницы украли у 88-летней пенсионерки 200 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Дзержинского района Ярославля сообщили о краже 200 тысяч из квартиры 88-летней местной жительнице.

К пожилой женщине пришла неизвестная, которая представилась медработником и предложила сделать массаж. Пенсионерка согласилась, но цена оказалась очень велика. Во время сеанса массажа в квартиру проникла подельница и украла сбережения хозяйки.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены две подозреваемые - неработающие жительницы Рыбинска 48 и 57 лет. Полицией по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по стать «Кража». Расследование продолжается. Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.