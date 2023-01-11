Макет Мологи, выставленный в Рыбинске, вошел в топ-10 самых ярких музеев страны

Музей Мологи в Рыбинске вошел в число самых ярких в России. ФОТО: департамент туризма Ярославской области

Музей Мологи в Рыбинске вошел в число самых ярких в России по версии журнала Русского географического общества «Вокруг света». Свои оценка 83 музеям и экскурсиям вне Москвы и Санкт-Петербурга дали более 150 блогеров и журналистов: макет Мологи набрал 9,7 баллов из 10 возможных.

Макет затопленной Мологи выполнен в масштабе 1:100. Создан он по сохранившимся фотографиям и воспоминаниям местных жителей. Два года макет создавали 25 художников. Они детально воссоздали около 400 зданий, передали рельеф местности и план застройки города. Есть световые и звуковые эффекты, на улицах люди, повозки с лошадьми, по реке плывут лодки баржи.

В число самых интересных интерактивных программ вошли аудиоэкскурсия «Радиофабрика» на фабрике «Красный Перекоп» в Ярославле и Ростовская пряница, программа от купца Смыслова и костюмированная программа «Иван Васильевич… снимается кино» Ростова и экскурсия по вывескам Рыбинска.