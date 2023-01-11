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НовостиПроисшествия11 января 2023 11:47

В Переславском районе легковушка насмерть сбила 84-летнюю женщину

Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходника
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Переславском районе легковушка насмерть сбила 84-летнюю женщину

В Переславском районе легковушка насмерть сбила 84-летнюю женщину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Переславском районе сегодня, 11 января, произошло смертельное ДТП.

Примерно в 7:40 в селе Большая Брембола на улице Центральной за рулем «Рено» ехал 53-летний мужчина. Он сбил 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходника. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.