В Переславском районе легковушка насмерть сбила 84-летнюю женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Переславском районе сегодня, 11 января, произошло смертельное ДТП.

Примерно в 7:40 в селе Большая Брембола на улице Центральной за рулем «Рено» ехал 53-летний мужчина. Он сбил 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходника. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.