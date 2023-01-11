У Толгского монастыря в Ярославле построят стационарный причал

У Толгского монастыря в Ярославле уже этим летом может появиться стационарный речной причал. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

У Толгского монастыря в Ярославле уже этим летом может появиться стационарный речной причал. Его строительство анонсировал глава региона Михаил Евраев.

- Навестил матушку Варвару, тепло побеседовали, обсудили дальнейшее развитие обители, транспортное сообщение по воде. И жители, и гости региона смогут приезжать сюда и любоваться той красотой, которую матушка с сестрами здесь создают и поддерживают. И сам маршрут точно будет одним из самых живописных, - написал глава области на своей странице ВКонтакте.