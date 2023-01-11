В центре Ярославля вместе со снегом «убрали» крыльцо

Ярославцы сообщили, что снегоуборочная техника повредила крыльцо. ФОТО: Telegram-канал "Дороги Ярославля и бездушные твари"

Ярославцы рассказали о неприятном инциденте, который произошел на улице Нахимсона. Сотрудник коммунальных служб, убирая снег с тротуара, ковшом повредил несколько ступенек крыльца.

- Я не думал, что фраза «убирайте город» может быть так буквально воспринята коммунальными службами. Нужно снег убирать из Ярославля, а не Ярославль по кусочкам, - пишет активист Темур Абдуллаев в группе «Дороги Ярославля», в которой он опубликовал фотографии из Telegram-канала.

Автор этих фото хотел уладить дело миром и не обращаться в ГИБДД, но, судя по всему, не получается. Если случившееся признают ДТП, водителю снегоуборочной машины может грозить штраф или даже лишение прав.