В Ярославской области началось потепление. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области началось потепление. Уже сегодня, 11 января, на 30-градусные морозы сменились нормальной для первого месяца зимы температурой в -9..-11 градусов. Правда, из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 17 метров в секунду, эта температура ощущается как -20.

Завтра, 12 января, также будет ветрено – порывы до 15метров в секунду. Днем ожидается -7..-9.

13 января небольшой снег, -4..-6 днем, ветер до 15 метров в секунду.

В субботу, 14 января, похолодает до -8, но ветер успокоится. А в воскресенье, 15 января, ожидается небольшой снег, местами дымка. Термометры покажут -4..-6 градусов.

Но не во всех регионах России мороз сдает свои позиции. Например, в Ханты-Мансийском АО даже днем -40. Похолодает и в Якутии, хотя, казалось бы, куда там холоднее: в последние дни в республике температура местами опускалась до -60 градусов.