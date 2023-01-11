В Ярославском педагогическом университете выбрали ректора

Михаил Груздев по итогам тайного голосования набрал 87,5% голосов. ФОТО: группа " Ярославский педагогический" ВКонтакте

В ЯГПУ имени К.Д.Ушинского выбрали ректора – им вновь стал Михаил Груздев, который руководит университетом на протяжении последних шести лет.

Конференция по выборам ректора, в которой приняли участие 77 преподавателей, сотрудников и студентов, прошла 10 января. Михаил Груздев по итогам тайного голосования набрал 87,5% голосов. Его оппонентом был декан исторического факультета Александр Ермаков.

За последние годы в университете были обновлены многие образовательные программы и появились новые. По показателю среднего балла абитуриентов в 2022 году ЯГПУ вошел в тройку педагогических университетов страны вместе с МПГУ и РГПУ им.А.И. Герцена.