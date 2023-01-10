В Ярославской области открыли памятник Николаю Чудотворцу. ФОТО: Ярославская областная Дума

В Пошехонье сегодня, 10 января, открыли памятник одному из самых почитаемых святых – Николаю Чудотворцу. Скульптуру установили на площади Свободы.

Место для памятника Николаю Чудотворцы было выбрано не случайно. Ранее здесь стояла одноименная часовня.

- Это историческое событие для Пошехонья. Святитель Николай Чудотворец возвращается на это место. Скульптура появилась здесь в память об утрате часовни в честь святого. Уверен, памятник станет главной достопримечательностью площади и всего Пошехонья, - отметил глава района Николай Белов.

Проект «Город пяти рек и семи мостов», ставший победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения, был реализован на грант Минстроя. А скульптура установлена благодаря дополнительному финансированию от министерства.