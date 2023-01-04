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НовостиОбщество4 января 2023 11:01

Озеро Ярославской области вошло в список популярных мест для катания на льду

Оно заняло девятую строку в топ-10
Анастасия ГОЛУБЕВА
Озеро в Ярославской области вошло в список популярных мест для катания на льду

Озеро в Ярославской области вошло в список популярных мест для катания на льду

Фото: Правительство Ярославской области

Ростовское озеро Неро заняло девятую строчку в топ-10 популярных мест для катания на льду. Рейтинг составлялся, учитывая все российские направления для катания по озерному льду на любых средствах передвижения.

– Неро – неглубокое озеро, которое быстро замерзает зимой. По нему катаются как на лыжах, так и на снегокатах. Активному туризму способствует большое количество баз по берегам озера, – рассказала директор департамента туризма Галина Крохмаль.

В список популярных мест для катания также вошли Байкал, Селигер, Ладожское, Онежское, Телецкое, Белое, Чудское озера, Ильмень и озеро Чаны.