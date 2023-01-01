В Ярославле утром 1 января пропали трамваи и троллейбусы

С онлайн-отслеживанием транспорта в Ярославле возникли проблемы. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте

Утром 1 января на онлайн-картах ярославцы не увидели ни трамваев, ни троллейбусов.

Чтобы понять, пропал общественный транспорт только в виртуальном пространстве или же его нет и на реальных дорогах, горожане обратились в соцсети.

– Люди, кто на улице, посмотрите, трамваи и троллейбусы есть? На сайтах пустота. Только автобусы и маршрутки, – приводит слова взволнованных ярославцев ГТРК "Ярославия".

Выяснилось, что и трамваи, и троллейбусы в рейсы вышли.

Но с онлайн-отслеживаем теперь все не так просто. На сайте "Яргортранса" сообщили, что информацию о движении автобусов можно получить здесь - www.ot76.ru, а о движении электротранспорта - на сайте bus.yarobltrans.ru. Кроме того, рейсы трамваев и троллейбусов отображаются в приложении "Ярославская область транспорт".

Однако в группе "Общественный транспорт Ярославля" публикуют другую информацию:

- Трамваи и троллейбусы больше не отображаются в приложениях для Android и iOS, в Яндекс.Картах и 2ГИС, а также пропали с ot76.ru и yargortrans.ru. Теперь их навигацию можно посмотреть только на bus.yarobltrans.ru и в приложении "Ярославская область транспорт". А расписание оказалось недоступным вовсе. Это связано с передачей городского транспорта в ведение области.