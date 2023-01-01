В Ярославле идут поиски девушки-подростка

Валерия пропала 31 декабря. ФОТО: "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле пропала 16-летняя Валерия Думкина. Она ушла из дома в Красноперекопском районе Ярославля 31 декабря и перестала выходить на связь с родными.

В комментариях к посту, размещенному в группе "ЯрСпас" предположили, что девушка захотела встретить этот новый год с друзьями, а ее не отпустили родители. И поэтому она сбежала. Но нельзя исключить вариант, что с подростком произошла какая-то неприятность. Поэтому, если вы знаете, где находится Виктория или видели ее, сообщите в полицию (02, 102, 112) или в "ЯрСпас" (8-910-964-08-38).

На вид девушке 18-20 лет, рост 174 сантиметра, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Была одета в черную куртку с черным мехом на капюшоне, черные широкие брюки, черные полуботинки с цепочкой, черную толстовку с красным орнаментом. С собой взяла зеленый в клетку рюкзак.

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