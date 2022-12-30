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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 7:10

В Ярославской области пешехода сбил автобус и переехала фура

ДТП произошло в Даниловском районе
Полина Вачнадзе
В Даниловском районе в ДТП погиб 55-летний мужчина.

В Даниловском районе в ДТП погиб 55-летний мужчина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Даниловском районе в ДТП погиб 55-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 29 декабря на 332-м километре трассы «Холмогоры».

По предварительной информации, пешехода сначала сбил автобус «Мерседес», а потом переехала фура.

- Мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и просит пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а водителей помнить о том, что на дороге в любой момент может оказаться пешеход.