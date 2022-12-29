При пожаре в Ростове погибла 72-летняя женщина

Около 2 часов ночи 29 декабря в доме №9 1-го Микрорайона Ростова загорелась квартира. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Около 2 часов ночи 29 декабря в доме №9 1-го Микрорайона Ростова загорелась квартира. На место выехали 15 пожарных и 4 машины, с огнем удалось справиться за полчаса.

Из горящей квартиры была эвакуирована 72-летняя женщина. С ожогами и отравлением продуктами горения ее повезли в больницу, но пострадавшая до медучреждения не доехала – скончалась в машине скорой помощи.

- Следственными органами по факту произошедшего проводится проверка. Назначено проведение экспертиз, в том числе пожаро-технической для определения точной причины возгорания, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Огонь полностью уничтожил кровать и постельные принадлежности, возможно, что именно там был очаг возгорания.