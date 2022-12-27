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НовостиОбщество27 декабря 2022 6:26

В Ярославле установили снегоплавильную станцию

Ее производительность от 80 до 100 кубометров в час
Полина Вачнадзе
В Ленинском районе Ярославля установлена снегоплавильная станция

В Ленинском районе Ярославля установлена снегоплавильная станция

Фото: Мэрия Ярославля

В Ленинском районе Ярославля начала работать снегоплавильная станция. Благодаря ей ускорится процесс уборки улиц и переработки снежных масс.

- Заключен договор с организацией, которая будет заниматься плавлением и утилизацией снега. Сейчас работа выстроена в два этапа. На территории, где находится станция, сформирован участок для временного хранения снега под утилизацию, - рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Виталий Запевалов.

На станции работают горелки, которые греют воду внутри до температуры кипения. В это устройство поступает снег и горячая вода под давлением плавит массы. В час устройство способно переплавить от 80 до 100 кубов снега.