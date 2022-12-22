В Ярославской области 23 декабря пройдет день бесплатной юридической помощи

В пятницу, 23 декабря, в приемных губернатора Ярославской области пройдет день бесплатной юридической помощи.

Специалисты будут принимать с 09:00 до 17:00 по этим адресам:

– Ярославль, ул. Трефолева, 20г;

– Ярославль, Ленинградский пр., 50, каб. 108;

– Ярославль, пр. Авиаторов, 74а, каб. 6;

– Ярославль, Московский пр., 107, каб. 335а;

– Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227;

– Переславль-Залесский, ул. Советская, 5;

– Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 8;

– Ростов, пл. Советская, 15;

– Углич, пл. Успенская, 2, каб. 101;

– Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218;

– Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 25;

– поселок Некрасовское, ул. Мира, 6 (Некрасовская центральная библиотека);

– поселок Пречистое, ул. Ярославская, 90, кабинет районного совета ветеранов.

На прием можно предварительно записаться по телефонам, указанным здесь. Но, как уточнили в правительстве области, чтобы получить консультацию, записываться на нее не обязательно.