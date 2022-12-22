В Ярославской области 23 декабря пройдет день бесплатной юридической помощи

В пятницу, 23 декабря, в приемных губернатора Ярославской области пройдет день бесплатной юридической помощи.
Специалисты будут принимать с 09:00 до 17:00 по этим адресам:
– Ярославль, ул. Трефолева, 20г;
– Ярославль, Ленинградский пр., 50, каб. 108;
– Ярославль, пр. Авиаторов, 74а, каб. 6;
– Ярославль, Московский пр., 107, каб. 335а;
– Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227;
– Переславль-Залесский, ул. Советская, 5;
– Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 8;
– Ростов, пл. Советская, 15;
– Углич, пл. Успенская, 2, каб. 101;
– Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218;
– Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 25;
– поселок Некрасовское, ул. Мира, 6 (Некрасовская центральная библиотека);
– поселок Пречистое, ул. Ярославская, 90, кабинет районного совета ветеранов.
На прием можно предварительно записаться по телефонам, указанным здесь. Но, как уточнили в правительстве области, чтобы получить консультацию, записываться на нее не обязательно.