Ярославские следователи раскрыли заказное убийство, совершенное 15 лет назад

В декабре 2022 года исполнителю предъявлено обвинение в совершении преступления. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области заканчивается расследование уголовного дела по преступлению, совершенному в 2007 году. Спустя 15 лет после убийства, его исполнителя удалось найти. Мужчина полностью признал свою вину.

Как говорится в материалах уголовного дела, поводом для совершения преступления стал автокредит, который будущий заказчик убийства оформил на свою будущую жертву. Злоумышленник изначально не намеревался возвращать деньги, а когда несчастный заемщик начал угрожать тем, что напишет заявление в правоохранительные органы, мошенник решился на новое, более тяжкое преступление. Не желая лично в этом участвовать, заказчик нашел того, кто согласился за вознаграждение пойти на преступление.

Исполнитель напоил потерпевшего и вывез его на машине в Угличский район. В безлюдном месте мужчины вышли из машины, и обвиняемый не менее девяти раз ударил жертву обухом топора по голове. За успешное выполнение задания киллер получил около 30 тысяч рублей.

- В декабре 2022 года исполнителю предъявлено обвинение в совершении преступления. Допрошенный в качестве обвиняемого, он подтвердил причастность к совершению инкриминируемого ему преступления и признал вину в полном объеме. Обвиняемый содержится под стражей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.