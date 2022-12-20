В Ярославской области стартовала акция «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники Госавтоинспекции Рыбинска и сообщества автолюбителей поздравили ребят из детского дома с наступающим Новым годом. Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники Госавтоинспекции Рыбинска и члены сообщества автолюбителей поздравили ребят из детского дома с наступающим Новым годом. Это первое в этом году мероприятие, которое прошло в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».

Подарки ребятне новогодний волшебник со своей помощницей Снегурочкой привезли на патрульном автомобиле, что вызвало восторг у ребятни. Потом полицейские рассказали воспитанникам детдома об устройстве спецмашины и его оснащении, и даже разрешили сказать несколько слов по громкоговорителю. Ребята не растерялись и громко попросили всех, кто их слышит, соблюдать правила дорожного движения в наступающем году.

- Кроме этого инспекторы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой напомнили и детям, и взрослым о внимательности и дисциплинированности на дороге в предстоящие новогодние праздники. Представители сообщества рыбинских автолюбителей продемонстрировали ребятам свои автомобили и рассказали о своих увлечениях, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.