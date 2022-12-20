Ярославцы могут отправить желания Деду Морозу и «цифровой» Снегурочке

Самое время загадывать желания и говорить друг другу добрые пожелания Фото: Андрей АБРАМОВ

Проект реализован при поддержке «Почты России» и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Бесплатный круглосуточный номер 8 800 101-10-42 будет работать с 20 по 29 декабря и станет дополнением к традиционным бумажным письмам. Все новогодние сообщения будут автоматически переформатированы в электронный формат и переданы в резиденцию новогодних волшебников в канун нового года. По телефону дети смогут рассказать цифровой Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить, оставить пожелания Деду Морозу на новый год.

— Для организации новогодней горячей линии мы — выделили специальный номер, обеспечили работу голосового робота, настроили речевую аналитику звонков. Пусть все пожелания, поступившие Деду Морозу, обязательно сбудутся!, — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

— Дорогие друзья, малыши и взрослые, не за горами главный зимний праздник —Новый 2023 год! Самое время загадывать желания и говорить друг другу добрые пожелания. Традиционно тысячи писем и открыток, звонков и сообщений приходят ко мне в Великий Устюг. С моими помощниками-волшебниками Снегурочкой и Снеговичками мы обязательно их прочитаем, прослушаем и ответим каждому. Пусть в канун нового года наши самые искренние мечты сделают этот мир прекрасней!, — поделился сказочный волшебник.

Напомним, что в отделениях почты по всей стране появилось более 100 почтовых ящиков для писем Деду Морозу. Опустить в них свои послания можно до 31 декабря.