Главы Рыбинска показал эскизы благоустройства набережной Космонавтов

В Рыбинске подготовили эскизы благоустройства набережной Космонавтов. Фото: Администрация Рыбинска

Главы Рыбинска Дмитрий Рудаков на своей странице ВКонтакте опубликовал эскизы будущего благоустройства набережной Космонавтов.

- Хотим видеть в микрорайоне Волжский красивую, удобную для всех территорию. Не хуже, чем в центре, но в современной стилистике, - написал глава города.

Рыбинцы попросили создать места для рыбалки, площадки для детских игр, а также ярусные лавочки. Фото: Администрация Рыбинска

Представленные эскизы уже обсудили с жителями Волжского. Рыбинцы попросили создать места для рыбалки, площадки для детских игр, а также ярусные лавочки, чтобы с комфортом смотреть выступления творческих коллективов.

- Следующий шаг – проект и поиск финансирования. Не думаю, что стоит выносить идею на общегородское голосование, по числу жителей район не настолько велик, чтобы стать лидером рейтинга. Будем искать другие варианты, - написал Дмитрий Рудаков.