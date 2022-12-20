Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 9:37

Главы Рыбинска показал эскизы благоустройства набережной Космонавтов

Рыбинцы внесли свои предложения
Полина Вачнадзе
В Рыбинске подготовили эскизы благоустройства набережной Космонавтов.

В Рыбинске подготовили эскизы благоустройства набережной Космонавтов.

Фото: Администрация Рыбинска

Главы Рыбинска Дмитрий Рудаков на своей странице ВКонтакте опубликовал эскизы будущего благоустройства набережной Космонавтов.

- Хотим видеть в микрорайоне Волжский красивую, удобную для всех территорию. Не хуже, чем в центре, но в современной стилистике, - написал глава города.

Рыбинцы попросили создать места для рыбалки, площадки для детских игр, а также ярусные лавочки.

Рыбинцы попросили создать места для рыбалки, площадки для детских игр, а также ярусные лавочки.

Фото: Администрация Рыбинска

Представленные эскизы уже обсудили с жителями Волжского. Рыбинцы попросили создать места для рыбалки, площадки для детских игр, а также ярусные лавочки, чтобы с комфортом смотреть выступления творческих коллективов.

- Следующий шаг – проект и поиск финансирования. Не думаю, что стоит выносить идею на общегородское голосование, по числу жителей район не настолько велик, чтобы стать лидером рейтинга. Будем искать другие варианты, - написал Дмитрий Рудаков.

Набережная будет оформлена в современном стиле.

Набережная будет оформлена в современном стиле.

Фото: Администрация Рыбинска