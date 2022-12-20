В Ярославле усилят охрану мостов

В Ярославле будут тщательнее следить за порядком на железнодорожных и автомобильных мостах
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославле будут тщательнее следить за порядком на железнодорожных и автомобильных мостах. Комплекс мер уже разработал и принимается правительством Ярославской области и мэрией города.
- Дополнительно напоминаем, что остановка и стоянка транспортных средств запрещена на мостах и под ними, - уточнили в мэрии и попросили водителей быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.