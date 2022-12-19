Мэр Ярославля ближайшую неделю будет работать дистанционно

Артем Молчанов ушел на больничный Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Артем Молчанов ближайшую неделю будет работать дистанционно.

- С сегодняшнего дня нахожусь на больничном. Современные системы мониторинга Ярославля позволяют контролировать городские службы в формате онлайн. Также читаю ваши сообщения, комментарии и обращения. Остаюсь на постоянной связи с коллегами, - написал на своей странице ВКонтакте Артем Молчанов.

Все рабочие встречи мэр перенес на следующую неделю. Общегородское совещание, которое проходит по вторникам, завтра не состоится.

Обязанности мэра Ярославля на время больничного Молчанова будет исполнять Вячеслав Гаврилов. За сферу ЖКХ отвечает Николай Степанов.