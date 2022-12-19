В Ярославской области снегопады сменятся ледяными дождями

В Ярославской области на смену снегопадов придут ледяные дожди. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ярославской области на смену снегопадов придут ледяные дожди. Об этом жителей региона предупредили синоптики Центра «Фобос».

- В Центральной России после экстремально снежных выходных погода станет налаживаться. Небольшой снег пойдет только местами. Потом скажется влияние нового циклона, так что ожидаются снегопады, переходящие в дожди, ледяные дожди, а дневная температура повысится до плюсовых значений, - уточнили специалисты.

Сегодня, 19 декабря, в Ярославле ожидается снег, сильный туман, температура -6..-8. Давление чуть выше нормы.

20 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами дымка; ночью -3..-5, днем -10..12, ветер слабый.

21 декабря переменная облачность; ночью -20..-22, днем -11..-13, ветер юго-восточный, умеренный.

22 декабря на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен гололед, сильный туман; ночью и днем 0..-2, ветер юго-западный, умеренный.

23 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью и днем 0..+2, ветер юго-западный, умеренный.