В Ярославской области выросло число ВИЧ-инфицированных

В Ярославле пройти обследование можно в Центре СПИД. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославской области значительно выросло количество ВИЧ-инфицированных жителей. По данным регионального Роспотребнадзора, за 10 месяцев 2022 году показатель увеличился на 17% по сравнению с тем же периодом года прошлого.

Чаще всего ВИЧ-инфекцию выявляют у людей в возрасте от 30 до 39 лет - 40,5% от заболевших. 29,9% - лица от 40 до 49 лет. На третьем месте ярославцы 18-29 лет - 15,3%. Менее всего выявленных ВИЧ-инфицированных среди людей в возрасте от 50 до 59 лет.

- Из впервые выявленных ВИЧ-инфицированных мужчин – 68,1%, женщин – 31,9%, - уточнили в Управлении Роспотбребнадзора.

Установили специалисты и пути заражения инфекцией. 77,4% заболевших подхватили ВИЧ во время полового гетеросексуального контакта. У 16,9% заражение произошло во время внутривенного употребления наркотиков, у 4% - при гомосексуальных контактах, у 3,2% - при перинатальном контакте с ВИЧ-инфицированной матерью во время беременности и родов.

В Ярославле пройти обследование можно в Центре СПИД. Он находится по адресу проспект Октября, 71.

Телефон "горячей линии ВИЧ/СПИД" в Ярославле: 8(4852)32-82-94.