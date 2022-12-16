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НовостиОбщество16 декабря 2022 7:39

На Ярославскую область надвигается метель

Снегопады ожидаются в выходные
Полина Вачнадзе
Метели вновь пронесутся по Ярославской области, предупредили синоптики Центра «Фобос».

Метели вновь пронесутся по Ярославской области, предупредили синоптики Центра «Фобос».

Фото: Полина Вачнадзе

Метели вновь пронесутся по Ярославской области, предупредили синоптики Центра «Фобос». Снегопады усилятся из-за вихря, который пока только подступает к границам нашей страны, но уже скоро покажет себя во всей красе.

По прогнозам специалистов, уже сегодня, 16 декабря, может выпасть 5-7 миллиметров осадков, что уже немало. А завтра их интенсивность удвоится, так что, готовимся к снежным заносам и, соответственно, пробкам на дорогах.

Температура воздуха пока в пределах нормы. Но уже в воскресенье столбики термометров могут опуститься до январских показателей: -5..-7 градусов.