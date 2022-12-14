43-летнего рыбинца осудили за издевательства над женой и детьми

Суд Рыбинска дал домашнему тирану 5 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске за жестокое обращение с женой и детьми осудили 43-летнего местного жителя. Мужчина избивал дочерей, а супруге откусил часть уха.

Домашний тиран жил на улице Инженерной. От его рук страдали и жена, 41-летняя женщина, и ее дочь 12-и лет, и общие дети пары – 7-летняя девочка и 5-летний мальчик.

- В июне 2021 года подсудимый наносил побои 12-летней дочери жены и совершал насильственные действия травматического характера и применял физическое насилие к своей 7-летней дочери. Кроме того, являясь отцом 5-летнего мальчика, мужчина ненадлежащее исполнял обязанности по его воспитанию, что было соединении с жестоким обращением с малолетним, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Свою жену рыбинец и вовсе оставил без части левого уха – лицо женщины теперь обезображено и исправить этот изъян довольно проблематично.

Суд принял во внимание все доводы следствия и приговорил домашнего деспота, который все свои преступления совершал в состоянии алкогольного опьянения, к 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.