В Ярославле 13-летней девочке провели уникальную операцию на тазобедренном суставе Фото: Правительство Ярославской области

В областной детской клинической больнице Ярославля врачи провели 13-летней девочке операцию на тазобедренном суставе. Подросток с шести месяце болел лейкозом, из-за длительного лечения начались проблемы с суставами.

Своим опытом с коллегами делился руководитель отделения патологии тазобедренного сустава Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Минздрава России Павел Бортулев.

– Девочка испытывала боль, и специалисты нашей больницы приняли срочное решение об операции с привлечением врачей из Санкт-Петербурга. Благодарим коллег за содействие и помощь, – сказала главный педиатр Ярославской области Марина Писарева. – Ребенку проведена тройная остеотомия таза для стабильности утраченного сустава. Благодаря операции во взрослом возрасте пациентка как можно позже столкнется с необходимостью в замене сустава, а именно – после 50 лет. Без операции это потребовалось бы уже в подростковом возрасте.

Операция длилась более двух часов. За процессом наблюдали ярославские врачи-хирурги, а специалисты из Санкт-Петербурга делились с коллегами важными деталями и нюансами, касаемо подобных случаев.

По прогнозам врачей, уже через неделю девочка сможет передвигаться на костылях. Планируется, что через полгода ребенку будет проведена такая же операция уже на втором суставе.