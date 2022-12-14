Женщина получила травмы при столкновении автобуса и троллейбуса в Ярославле

В Ярославле столкнулись троллейбус и автобус. ФОТО: группа "Подслушано у водителей Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле утром 14 декабря на Московском проспекте столкнулись автобус №1 и троллейбус №9. По словам очевидцев, автобус въехал в троллейбус.

От неожиданного удара одна женщина, пассажир троллейбуса, не удержалась на ногах и упала.

- Пострадавшую госпитализирована в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Утром Московский проспект Ярославля встал в 8-балльную пробку. Уж полдень близится, а ситуация почти не меняется - сервис Яндекс.Пробки дает оценку в 7 баллов. Стоят Московский проспект и проспект Фрунзе, часть Суздальского шоссе, Вишняки и улица Мельничная.