В ярославском музее-заповеднике «Карабиха» открылась новая постоянная экспозиция Фото: Правительство Ярославской области

В ярославском музее-заповеднике «Карабиха» открылась новая постоянная экспозиция «Мир дворянского детства». Племянница поэта Николая Некрасов - Вера, в воспоминаниях подробно описывала детские «уютные комнатки с невысокими потолками», располагавшиеся в Большом доме усадьбы.

Сотрудники музея решили реконструировать эти самые уютные комнаты, в которых представлены предметы домашней обстановки и обихода. В других комнатах собраны материалы, связанные с досугом и воспитанием мальчиков и девочек: настольные игры, игрушки, музыкальные инструменты, уникальные фотографии и книги.

– Дворянское детство в усадьбе – особое явление в истории русской культуры. Многие писатели посвящали ему свои книги. Обитателями усадьбы Карабиха были люди высокой культуры, бережно, нежно, с огромной любовью и ответственностью подходившие к воспитанию своих детей, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.