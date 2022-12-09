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НовостиОбщество9 декабря 2022 14:48

Из Ярославля в учебный центр отправили очередную партию гуманитарной помощи

Помимо необходимых вещей, мобилизованным везут детские открытки
Анастасия ГОЛУБЕВА
Из Ярославля в учебный центр отправили очередную партию гуманитарной помощи

Из Ярославля в учебный центр отправили очередную партию гуманитарной помощи

Фото: Мэрия Ярославля

Из Ярославля мобилизованным и их семьям собрали очередную партию гуманитарной помощи. В учебный центр из Заволжского района города отправили необходимые вещи и детские открытки.

— Вывоз гуманитарной помощи, которая была собрана неравнодушными жителями, проходит во второй раз. Сейчас в городе официально открыто 11 пунктов. Плюс к нам активно подключаются университеты, школы, детские сады, торговые центры. Люди понемногу помогают, приносят необходимые вещи, — рассказала заместитель начальника управления по молодежной политике Дарья Китаева. — Мы отправили уже более 800 килограммов помощи. Это теплая одежда, термобелье, специальное оборудование, медикаменты, продукты. В связи с приближающимися праздниками городские образовательные учреждения подготовили для солдат поздравления и открытки, чтобы мужчины чувствовали теплоту родного дома.

Пункты сбора гуманитарной помощи продолжают работать по всему городу.