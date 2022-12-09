В Переславле пытались сжечь кафе депутата облдумы Сергея Хабибулина

На веранду кафе депутата бросили бутылку с зажигательной смесью. ФОТО: группа "Переславль LIVE" ВКонтакте

В Переславле неизвестные люди пытались сжечь кафе «Монпансье», которое принадлежит депутату Ярославской областной Думы Сергею Хабибулину. Пластиковую бутылку с коктейлем Молотова бросили на веранду. Пламя заметил повар заведения и при помощи огнетушителя с ним расправился.

По мнению Сергея Хабибулина, поджог кафе – предупреждение от политических оппонентов. Депутат обратился к полиции, прокуратуре, СК и ФСБ с просьбой найти и исполнителей, и организаторов преступления.

Как сообщили КП-Ярославль в пресс-службе регионального УМВД, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.