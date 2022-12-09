В Ярославле на конечной остановке трамвая №6 сделали освещение

На конечной остановке трамвая №6 в Дзержинском районе Ярославля наладили освещение. ФОТО: соцсети

На конечной остановке трамвая №6 в Дзержинском районе Ярославля наладили освещение. На пустыре, который ярославцы назвали идеальным местом для совершения преступления, теперь не так страшно ходить. Особенно детям из 26-ой школы, которая находится недалеко от остановки.

- Насколько я понял из осмотра, вся инфраструктура сохранилась. Возможно, необходим лишь ремонт с заменой ламп освещения, либо установка новых светодиодных приборов. Сроки – эта неделя, - рассказал автор первого поста о результатах встречи с главой Дзержинского района Екатериной Мусиновой.

Но даже неделю ждать не пришлось.

- Вот такую фотографию мне прислала Екатерина Юрьевна. Приятно видеть, что власть реагирует на обращения граждан. Значит все не так и плохо на сегодняшний день? – пишет ярославец.