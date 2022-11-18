«Оглушай жертву и тащи ее в кусты»: в центре Дзержинского района нашли идеальное место для преступления

В темноте и по грязи ежедневно ходят и взрослые, и дети. ФОТО: соцсети

Ярославцы просят установить фонари у конечной остановки трамвая №6 в Дзержинском районе города. Кругом темнота и грязь, чтобы преодолеть этот участок, прохожим приходится включать фонарики на смартфонах.

- В центре Дзержинского района есть идеальное место для совершения преступления. Это конечная остановка 6-го трамвая. С одной стороны ярко освещенная улица Блюхера, с другой – совершенно темный пустырь с лесопосадками. То, что происходит на остановке, не видно ни прохожим, ни водителям. Оглушай жертву и тащи ее в кусты, никто не сможет помешать, - пишет автор поста ВКонтакте.

А рядом – школа №26, в которой дети учатся во вторую смену и им приходится в темноте добираться до дома.

- В зимнее время – темень. Неужели нельзя поставить пару прожекторов? – задает ярославец вопрос городским властям и приглашает мэра Артема Молчанова на вечернюю экскурсию по территории у школы.

В комментариях горожане поддержали автора публикации.

- Живу в этом районе, темнота жуткая и место заброшенное и не людное. Не всех детей после школы встречают родители, а во вторую смену учатся и второклашки. У нас всегда – до конкретного случая. Может есть смысл это все предусмотреть заранее и обезопасить жителей ближайших домов? Дети перепрыгивают через грязь и лужи. Это долго будет продолжаться? – пишет Маргарита Прохорова.

На посты уже отреагировал департамент городского хозяйства мэрии. По их словам, программа «Благоустройство и озеленение территории Ярославля» на 2022-2023 годы уже утверждена, поэтому «реализовать мероприятия по устройству наружного освещения в настоящее время не представляется возможным».

- Устройство наружного освещения по указанному адресу будет учтено при формировании программных мероприятий вышеуказанной программы на последующие периоды, при условии выделения финансирования из бюджета города, - сказали в ДГХ.