В Ярославле к концу недели потеплеет до +1 градуса

В Центральных районах России к концу недели резко потеплеет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральных районах России к концу недели резко потеплеет, сообщают синоптики Центра «Фобос».

Большая часть регионов пока еще остается под влиянием морозного антициклона, но в запада его продолжают теснить атлантические циклоны, в циркуляции которых заключены теплые воздушные массы, - рассказали в «Фобосе».

Поэтому морозы задержатся ненадолго, температура воздуха начнет быстро расти. До Ярославля основная волна тепла доберется к концу недели.

Сегодня днем ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман, -6..-8, ветер южный, сильный, порывы до 14 метров в секунду. Давление немного выше нормы. Вечером - небольшой снег, возможен туман. 9 декабря на фоне повышенного давления переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью -6..-8, днем -3..-5, ветер юго-восточный, умеренный. 10 декабря сильный снег, сильный туман; ночью -4..-6, днем -1..-3, ветер слабый. 11 декабря в течение суток ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью и днем -1..+1, ветер слабый.