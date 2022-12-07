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НовостиОбщество7 декабря 2022 9:10

В Ярославле благоустроят площадь Труда, Павловский и Юбилейный парки

Работы пройдут в 2023 году
Полина Вачнадзе
На площади Труда собираются установить беседки

На площади Труда собираются установить беседки

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в следующем году планируют благоустроить три общественные территории. Речь идет о площади Труда, Павловском парке и Юбилейном.

На площади Труда собираются установить беседки и детскую площадку, а зданиях установить нестандартную подсветку.

В Павловском парке должна появиться смотровая площадка, а вдоль берега Волги собираются оборудовать прогулочные дорожки.

В Юбилейном парке, в котором уже давно идут работы по благоустройству, должны сделать площадки для активного отдыха молодежи и тропинки для прогулок.