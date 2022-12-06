В Ярославской области детские новогодние елки пройдут в традиционном формате Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области детские новогодние елки пройдут в традиционном формате. Широких гуляний не планируется, однако, дети все-таки окунутся в зимнее волшебство. Одно из масштабных мероприятий состоится 16 декабря в «Арене-2000». – Особенно важно в этом году уделить внимание семьям участников СВО, – сказал заместитель губернатора Андрей Колядин. – Детям нужно обеспечить новогоднее настроение, пока их отцы стоят на защите Родины. Все приглашения раздаются на местах, принимаются обращения по перевозке детей на мероприятия. Для вручения подарков и поздравлений семьи посетят представители местных администраций или общественных организаций. Также билеты на новогодние елки получат дети из многодетных, неполных, малоимущих семей, инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей.

В этом году в регионе пройдет акция – флешмоб «Новогодние окна». Ее цель – создать праздничное настроение в городах и селах, творчески оформляя окна домов, школ, офисов и других учреждений.