Ярославская область получит 230 миллионов рублей на окончание строительства корпуса онкологической больницы

Лечебное учреждение рассчитано на 266 мест Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ярославская область получит 230 миллионов рублей на окончание строительства хирургического корпуса областной клинической онкологической больницы. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства. - Лечебное учреждение будет рассчитано на 266 мест и оснащено современным оборудованием. Здесь разместятся отделения лучевой и эндоскопической диагностики, реанимация, стационар, операционный блок и экспресс-лаборатория, - сообщили в правительстве Ярославской области.