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НовостиОбщество6 декабря 2022 13:38

Ярославская область получит 230 миллионов рублей на окончание строительства корпуса онкологической больницы

Лечебное учреждение рассчитано на 266 мест
Анастасия ГОЛУБЕВА
Лечебное учреждение рассчитано на 266 мест

Лечебное учреждение рассчитано на 266 мест

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ярославская область получит 230 миллионов рублей на окончание строительства хирургического корпуса областной клинической онкологической больницы. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства. - Лечебное учреждение будет рассчитано на 266 мест и оснащено современным оборудованием. Здесь разместятся отделения лучевой и эндоскопической диагностики, реанимация, стационар, операционный блок и экспресс-лаборатория, - сообщили в правительстве Ярославской области.