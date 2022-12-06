В центре Ярославля сгорело здание у кафе «Афоня»

Здание у кафе "Афоня" уничтожено полностью. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Пожар уничтожил заброшенное здание на Революционном проезде. Оно находилось напротив кафе «Афоня». Чтобы хоть как-то облагородить частично разрушенное строение в исторической части города, на него около месяца назад повесили баннеры с изображением киногероев Леонида Куравлева.

На место выехал мэр Ярославля Артем Молчанов. По его словам, здание отключили от электричества и других коммуникаций.

- В нем никто не находится, пострадавших нет. Ситуация штатная, - уточнил градоначальник.

О возгорании в МЧС сообщили в 20:35. На месте работали 9 машин и 31 пожарный. Полностью потушили заброшку в центре Ярославля только в половине третьего ночи.

- Нежилой дом на площади в 150 квадратных метров полностью уничтожен, - сообщили в пресс-службе ведомства.