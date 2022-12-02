Районы Ярославской области получили 14 машин скорой помощи

14 машин неотложной скорой помощи отправились в больницы Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области

14 машин неотложной скорой помощи отправились в больницы Ярославской области. Большая их часть будет работать в сельской местности - в Некоузском, Ярославском, Даниловском, Гаврилов-Ямском, Пошехонском, Тутаевском, Угличском и Ростовском районах. Также автомобили переданы в клиники Ярославля, Рыбинска и Переславля.

13 автомобилей оснащенных медицинским оборудованием, средствами перемещения больных, реанимационными, акушерскими, фельдшерскими наборами. Одна машина - реанимобиль - укомплектована аппаратами ИВЛ, дефибриллятором, монитором с функциями мониторирования ЭКГ, неинвазивного измерения АД и пульсоксиметрии. Она будет работать на Ярославской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф.

Все "скорые" отечественного производства и адаптированы к российским условиям. Общая стоимость партии – более 66 миллионов рублей. Средства выделены из федерального бюджета.