Николай Степанов стал заместителем мэра Ярославля по вопросам ЖКХ

Заместителем мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства стал Николай Степанов Фото: Мэрия Ярославля

Заместителем мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства стал Николай Степанов. Ярославцам он хорошо известен: с 2012-го по 2016-й годы Николай Дмитриевич замещал должность заместителя мэра и был директором департамента городского хозяйства. В последнее время он работал директором департамента ЖКХ региона.

- Я рад вернуться в большой коллектив мэрии города Ярославля. Уверен, что буду полезен в работе. На сегодняшний день у нас стоят большие задачи по реализации национальных проектов, прежде всего «Безопасные и качественные дороги», а также реализация программы «Комфортная городская среда» и «Наши дворы». Предстоит много работы, все поставленные задачи мэра города будем решать, - сказал Николай Степанов.